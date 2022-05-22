Белорусские пограничники устраивают провокации на границе с Литвой

14:19 18 августа Киев, Украина

Литва приняла решение о дополнительном усилении охраны госграницы, после провокации со стороны 12 белорусских пограничников.

Об этом сообщает Delfi в среду, 18 августа.

"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы. Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы.



По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.

"После повторных предупреждений сотрудников Службы охраны государственной границы нарушители ушли в сторону Беларуси", - отметила служба.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство - из Ирака. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.



В среду главы МВД стран ЕС проведут кризисную встречу для обсуждения ситуации вокруг наплыва мигрантов из Беларуси.