Белорусская диаспора открыла 14 народных посольств

06:16 11 декабря Киев, Украина

Не признающие лигитимность президентства Александра Лукашенка, представители белорусской диаспоры создали на территории 14 стран собственные народные посольства.

Об этом сообщается на сайте belarusabroad.org.



"Народные посольства" открылись на базе диаспор в Бразилии, Великобритании и Шотландии, Германии, Ирландии, Испании (и в Каталонии), Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее.

"Решение о создании Народного посольства принимается представителями белорусской диаспоры на основании резолюции Всемирного конгресса белорусов и поддерживается Национальным лидером Светланой Тихановской и Народным антикризисным управлением", - говорится на сайте.

В декларации о создании посольств говорится, что белорусы за рубежом не признают избрание Александра Лукашенко 9 августа легитимным, осуждают репрессии против гражданского населения с целью удержания власти и поддерживают требования народа: освобождение политзаключенных и незаконно задержанных, прекращение насилия и наказание виновных, новые выборы.



В документе отмечается, что основными функциями "народных посольств" будут: информирование общественности о ситуации в Беларуси; установление и поддержание контактов с государственными органами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; помощь гражданам Беларуси, которые вынуждены покинуть свою страну.