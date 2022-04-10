Белорусов начнут лишать гражданства

16:26 13 ноября Киев, Украина

Правительство Беларуси разработало новый законопроект , об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь", за вред интересам страны будут лишать гражданства, исключением являются ситуации, при которых прекращение гражданства может помочь избежать ответственности за совершенные преступления.



Об этом сообщает депутат нижней палаты парламента Беларуси Мария Василевич, пишет "БелТА".

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", – сообщила она.

Кроме того, предусмотрено право на рассмотрение заявления о приобретении гражданства, даже если в период его рассмотрения лицо признано судом недееспособным.