Белоруса приговорили к 7,5 годам колонии за комментарии в соцсетях

В беларуси житель городов Слоним Александр Петушков приговорен к 7,5 годам колонии усиленного режима за комментарии и репосты о протестах в телеграмм-чатах.
Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
Силовики задержали Петушкова 12 января 2022 года. Его заставили записать "видео раскаяния", где он рассказывает, что "писал негативную информацию о событиях, произошедших в Казахстане: о протестных настроениях произошедшего в Казахстане, о смене власти, о введении миротворческого контингента в Казахстан".
Впоследствии мужчину освободили, но 11 апреля снова задержали и возбудили против него уголовное производство из-за комментариев и репостов с критикой самопровозглашенного президента александра лукашенко, называя его узурпатором и нелегитимным, а также призывал к забастовке, остановке работы предприятий, возобновлению протестов.
Также в его комментариях якобы были предложения силовикам и генералам беларуси "снять погоны".
Петушкова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса беларуси:
Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
Силовики задержали Петушкова 12 января 2022 года. Его заставили записать "видео раскаяния", где он рассказывает, что "писал негативную информацию о событиях, произошедших в Казахстане: о протестных настроениях произошедшего в Казахстане, о смене власти, о введении миротворческого контингента в Казахстан".
Впоследствии мужчину освободили, но 11 апреля снова задержали и возбудили против него уголовное производство из-за комментариев и репостов с критикой самопровозглашенного президента александра лукашенко, называя его узурпатором и нелегитимным, а также призывал к забастовке, остановке работы предприятий, возобновлению протестов.
Также в его комментариях якобы были предложения силовикам и генералам беларуси "снять погоны".
Петушкова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса беларуси:
- "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них";
- "Разжигание расовой, национальной, религиозной или другой социальной розни или вражды";
- "Массовые беспорядки";
- "Оскорбление президента беларуси".
22 июля 2022 года КГБ Беларуси внес Петушкова в "список террористов".
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