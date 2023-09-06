Белгородскую и Тульскую области пытались атаковать дроны - минобороны рф

08:24 29 августа Киев, Украина

Поздно вечером 28 августа, министерство обороны страны-агрессора россии объявило о сбитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью, и утром 29 августа - над Тульской областью.



Об этом сообщили в Telegram росСМИ со ссылкой на министерство обороны.

Утром 29 августа представители российского военного ведомства также подчеркнули, что в районе Тульской области также были успешно устранены беспилотные аппараты.