Бельгия воздержалась во время голосования по новому пакету санкций ЕС против рф
12:00 08 октября Киев, Украина
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что воздержался во время голосования по новому пакету санкций ЕС против россии, опасаясь последствий ограничений, бьющих по сталелитейному сектору.
Об этом сообщает Le Soir.
"Вопрос в том, как мы можем сохранить солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину. Конечно, военные успехи, которых достигла Украина, способствуют ... но если экономическая цена станет крайне высокой и люди потеряют работу, то станет трудно", - сказал де Кроо.
Он одновременно добавил, что Бельгия
решила не блокировать принятие нового санкционного пакета, а воздержалась во время голосования, потому что "мы не хотим нарушать европейскую солидарность".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии