Бельгия воздержалась во время голосования по новому пакету санкций ЕС против рф



Об этом сообщает Le Soir.

"Вопрос в том, как мы можем сохранить солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину. Конечно, военные успехи, которых достигла Украина, способствуют ... но если экономическая цена станет крайне высокой и люди потеряют работу, то станет трудно", - сказал де Кроо.