Беларусы намерены в октябре наладить выпуск второй российской ковид-вакцины

09:02 09 Апрель Киев, Украина

Медицинская и научная базы Беларуси позволяют одновременно заниматься производством и выпуском нескольких ковид-вакцин. Поэтому уже к октябрю в стране будет налажено производство второй российской вакцины.

Об этом заявил министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич.



Он заявил, что эта вакцина будет также производиться на площадке "Белмедпрепаратов".



"Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину", - сказал Пиневич. Он уточнил, что речь идёт о векторной вакцине - по аналогии с вакциной "Спутник V".



Кроме того, по словам Пиневича, Беларусь планирует создание и собственной вакцины.

"Мы еще ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии", - отметил министр.

В марте в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.



Что касается белорусской вакцины от коронавируса, то Лукашенко сообщал, что она может быть создана во второй половине этого года.