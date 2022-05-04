Беларусь: суд вынес приговор журналисту, "оскорблявшему" Лукашенко

18:05 02 августа Киев, Украина

50-летний журналист сайта «Первый регион» Сергей Гордиевич, приговорен к 1,5 годам лишения свободы за «оскорбление Лукашенко и клевету ».

Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.



Согласно материалам следствия, Гордиевич якобы оскорблял Лукашенко и двух милиционеров в чате Telegram-канала Реальный Дрогичин.



Судья признал журналиста виновным по трем статьям - оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, распространение заведомо ложных и порочащих другое лицо сведений, содержащих обвинение в совершении тяжкого преступления, а также публичное оскорбление президента Беларуси.



Гордиевичу присудили один год и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.



Также Гордиевича обязали выплатить компенсацию по две тысячи белорусских рублей за "моральный ущерб", нанесенный двум сотрудникам правоохранительных органов.



Сотрудник медиа не признал своей вины и отказывался давать показания.