Беларусь ответила точечными мерами на санкции США

19:20 03 Июнь Киев, Украина

Власти Беларуси приняли точечные ответные меры на санкции США , а именно: сокращение персонала американского посольства, ужесточение визовых процедур, а также отзыв решения о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает МИД Беларуси в четверг, 3 июня.

"Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он добавил, что принимаемые Минском меры – точечные и призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

"Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", – сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД Беларуси считает действия США в отношении белорусских предприятий – незаконными и противоречащими международному праву. По его словам, санкции нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых предприятий – простым белорусским гражданам.