Беларусь испытает на себе вакцину от COVID-19 и купит у РФ оружие

17:40 24 Август Киев, Украина





/>Лукашенко дал добро на участие белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19. Отмечается, что Сегодня, 24 августа, лидеры Беларуси и России договорились, что граждане РБ примут участие в испытании вакцины от коронавируса, российского производства и обсудили вопрос покупки оружия.дал добро на участие белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19. Отмечается, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.

А также, решили вопрос с поставками оружия.

"Беларусь закупит у России БТР, вертолеты Ми-35м, подписан план взаимодействия по поставкам систем ПВО производство "Алмаз-Антей",- сообщили в Минобороны республики.

Кроме того, лидеры двух государств по телефону обсудили ситуацию в Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении. Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране.