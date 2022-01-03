Беларусь испытает на себе вакцину от COVID-19 и купит у РФ оружие

Сегодня, 24 августа, лидеры Беларуси и России договорились, что граждане РБ примут участие в испытании вакцины от коронавируса, российского производства и обсудили вопрос покупки оружия.
/>Лукашенко дал добро на участие белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19. Отмечается, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.
/>Лукашенко дал добро на участие белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19. Отмечается, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.
А также, решили вопрос с поставками оружия.
Кроме того, лидеры двух государств по телефону обсудили ситуацию в Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении. Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране.
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