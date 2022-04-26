"Беларуси никуда не деться от тесных отношений с РФ" - Лукашенко

15:57 26 ноября Киев, Украина

25 ноября в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.



В числе вопросов, которые были рассмотрены, — координация действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Также были затронуты состояние отношений с Евросоюзом, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.

Отношения между Беларусью и Россией нуждаются в не перезагрузке, а в развитии. Беларуси никуда не деться от тесных и дружественных отношений с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - отметил глава государства.

Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь стремится сохранять тесный контакт с Россией.

"Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России... Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", - добавил он.

Россия и Белоруссия подтвердили курс на укрепление союзнических стратегических связей

После встречи Сергей Лавров заявил, что Лукашенко подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами.

"Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей — союзнических, стратегических - во всех областях", - сказал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров отметил, что власти обеих стран видят "враждебное отношение" стран Запада. По его словам, США и другие страны часто пытаются вмешаться в политические процессы в России и Белоруссии.

"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств", - отметил глава МИД России.

Лукашенко поздравил Россию с успехами на Кавказе

Лукашенко заявил, что благодаря России прекратилась "бойня" в Нагорном Карабахе.

"Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает и критика будет, все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди, и что в принципе пусть в начале пути мы там находимся, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе — это очень позитивно и хороший знак", — сказал он.

Планируется заседание Совета коллективной безопасности на уровне глав государств

Встреча Совета коллективной безопасности на уровне глав государств состоится в ближайшие дни. Такое заявление по итогам переговоров сделал Сергей Лавров. Глава МИД РФ пояснил, что встреча состоится сразу же после заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.



Он напомнил также, что на данном этапе Россия председательствует в ОДКБ.



В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.