"Беларуси никуда не деться от тесных отношений с РФ" - Лукашенко

25 ноября в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
В числе вопросов, которые были рассмотрены, — координация действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Также были затронуты состояние отношений с Евросоюзом, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.
В числе вопросов, которые были рассмотрены, — координация действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Также были затронуты состояние отношений с Евросоюзом, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.
Отношения между Беларусью и Россией нуждаются в не перезагрузке, а в развитии. Беларуси никуда не деться от тесных и дружественных отношений с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко.
Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь стремится сохранять тесный контакт с Россией.
Россия и Белоруссия подтвердили курс на укрепление союзнических стратегических связей
После встречи Сергей Лавров заявил, что Лукашенко подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами.
Кроме того, Лавров отметил, что власти обеих стран видят "враждебное отношение" стран Запада. По его словам, США и другие страны часто пытаются вмешаться в политические процессы в России и Белоруссии.
Лукашенко поздравил Россию с успехами на Кавказе
Лукашенко заявил, что благодаря России прекратилась "бойня" в Нагорном Карабахе.
Планируется заседание Совета коллективной безопасности на уровне глав государств
Встреча Совета коллективной безопасности на уровне глав государств состоится в ближайшие дни. Такое заявление по итогам переговоров сделал Сергей Лавров. Глава МИД РФ пояснил, что встреча состоится сразу же после заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.
Он напомнил также, что на данном этапе Россия председательствует в ОДКБ.
В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Он напомнил также, что на данном этапе Россия председательствует в ОДКБ.
В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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