Беларусь: барабанщик-любитель, участвовавший в протестах, получил 6 лет тюрьмы

20:39 13 Май Киев, Украина

Суд Московского района Минска огласил приговор барабанщику Алексею Санчуку, согласно решению суда Санчук признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси и приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

Санчука обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 и 2 ст. 342 (организация, подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 3 ст. 293 (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и ст. 13 ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках).

Белорусские правозащитники признали 30-летнего барабанщика-любителя Алексея Санчука политзаключенным.



Отмечается, что Санчука и нескольких других активистов из группы барабанщиков "Требуем разойтись", которая стала одним из символов протестов, силовики задержали на репетиции в ноябре прошлого года. Музыкантов административно осудили за участие в несанкционированной акции протеста, но один из задержанных тогда - Алексей Санчук - после 15-суточного ареста так и не вышел на свободу.

Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация, подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок; обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках и подготовка к участию в массовых беспорядках. Санчук признал себя виновным только по первым двум статьям.



Сегодня, после почти месяца рассмотрения дела, суд вынес приговор Алексею Санчуку: шесть лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Именно такое наказание и просил прокурор.