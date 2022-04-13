Беларусь ввела ограничения на вывоз ряда продтоваров

Правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и ряда других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом в приграничных районах.
Согласно решению белорусского правительства, в страны за пределами ЕАЭС из Беларуси теперь можно вывозить:
Согласно решению белорусского правительства, в страны за пределами ЕАЭС из Беларуси теперь можно вывозить:
- до одного килограмма муки (гречневой, пшеничной), некоторых видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли и макаронных изделий;
- до одного литра растительного масла;
- до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).
Ограничения не распространяются на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в пунктах пропуска на границе Беларуси.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии