Беларусь ввела ограничения на вывоз ряда продтоваров

20:31 12 апреля Киев, Украина

Правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и ряда других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом в приграничных районах.

Согласно решению белорусского правительства, в страны за пределами ЕАЭС из Беларуси теперь можно вывозить:
  • до одного килограмма муки (гречневой, пшеничной), некоторых видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли и макаронных изделий;
  • до одного литра растительного масла;
  • до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).
Ограничения не распространяются на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в пунктах пропуска на границе Беларуси.
«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси», — заявили в пресс-службе правительства.