Беларусь ввела ограничения на вывоз ряда продтоваров

20:31 12 апреля Киев, Украина





Согласно решению белорусского правительства, в страны за пределами ЕАЭС из Беларуси теперь можно вывозить: Правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз сахара , соли, гречки и ряда других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом в приграничных районах.Согласно решению белорусского правительства, в страны за пределами ЕАЭС из Беларуси теперь можно вывозить:

до одного килограмма муки (гречневой, пшеничной), некоторых видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли и макаронных изделий;

до одного литра растительного масла;

до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).

Ограничения не распространяются на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в пунктах пропуска на границе Беларуси.