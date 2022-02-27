Беларусь: все иностранные СМИ лишены аккредитации

20:14 02 Октябрь Киев, Украина

Введен новый порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ в Беларуси, с 5 октября все иностранные средства массовой информации должны пройти переаккредитацию, если хотят продолжить работу на территории РБ.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.



Новое положение предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.



В МИД напомнили, что информационный суверенитет Беларуси является важным элементом безопасности.

"В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе - в виде новых норм положения", - заявили в МИД.

В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября. С 5 октября комиссия по вопросам аккредитации начнет работать в новом составе, прием электронных заявок также стартует в этот день.





