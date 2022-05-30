Беларусь вооружает сотрудников МЧС

11:53 30 мая Киев, Украина

Вооруженные табельним оружие м сотрудники МЧС будут помогать силовикам во время массовых беспорядков и в случае вооруженного конфликта.

Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.



Поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС.

По словам Синявского, в настоящее время спасатели проходят подготовку для действий в «особых условиях». Этого потребовал лукашенко. В первую очередь, их помощь может понадобиться для решения «внутренних проблем, связанных с массовыми беспорядками». Кроме того, сотрудников ведомства привлекут «в случае вооруженного конфликта и агрессии» в отношении беларуси.



Курсантов Университета гражданской защиты тоже будут готовить соответствующим образом, в учебные программы уже вносятся изменения, добавил Синявский.



Глава МЧС отметил, что сотрудники ведомства восприняли эту новость с тревогой. Но их поспешили заверить, что эти задачи будут выполняться исключительно при возникновении «особых условий».



Очень много по этому поводу суждений, к нам поступают различные обращения. Честно говоря, и наши работники были взволнованы: «А как мы будем выполнять эту работу?» Но когда они окунулись в процесс подготовки — все стало на свои места. Все прекрасно понимают, почему, когда и при каких условиях мы будем заниматься этой работой.



Такая переподготовка спасателей сократит возможности «недоброжелателей», которые хотят «в очередной раз испытать белорусское общество на прочность», заключил Синявский.



Ранее сообщалось, что власти беларуси начали готовиться к возможному вступлению в войну против Украины. 26 мая лукашенко приказал создать оперативное командование армии на южном направлении, где в начале месяца уже были развернуты силы специальных операций.



Он пояснил, что беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и военным давлением, которое будет оказываться, в том числе, через эскалацию конфликта в Украине. Поэтому войска страны должны быть готовы «дать адекватный ответ в любую минуту».



Днем позже министр обороны белоруссии Виктор Хренин объявил о создании народного ополчения по приказу лукашенко. Он отметил, что благодаря этому количество защитников страны «увеличится в разы».



Также власти беларуси ввели ограничения на посещение приграничной полосы в Гомельской области с 1 июня по 31 августа текущего года.