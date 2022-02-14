Беларусь: водометы с краской и жесткий разгон протестующих

20:59 23 Сентябрь Киев, Украина

После проведения Александром Лукашенко тайной инаугурации на пост президента, люди вышли на акцию протеста.

Видео разгона людей силовиками опубликовал на YouTube.

Силовики подошли к Дворцу спорта, окружили часть митингующих, есть отдельные задержания. Около 5000 человек были на пике протеста у Стеллы, но ОМОН в черно-зеленом разогнал колонну, применив водометы, проезжая часть уже расчищена для машин. Некоторые люди были задержаны, некоторые скрылись во дворах и магазинах. Несколько тысяч человек остаются на тротуарах вдоль Машерова.

Возле стелы Минск - город герой при разгоне протестующих пострадала женщина, однако "скорых" вокруг небыло. В каком состоянии она находится и насколько тяжелые повреждения она получила, пока неизвестно.