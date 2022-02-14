Беларусь: водометы с краской и жесткий разгон протестующих

После проведения Александром Лукашенко тайной инаугурации на пост президента, люди вышли на акцию протеста.
Видео разгона людей силовиками опубликовал на YouTube.
Силовики подошли к Дворцу спорта, окружили часть митингующих, есть отдельные задержания. Около 5000 человек были на пике протеста у Стеллы, но ОМОН в черно-зеленом разогнал колонну, применив водометы, проезжая часть уже расчищена для машин. Некоторые люди были задержаны, некоторые скрылись во дворах и магазинах. Несколько тысяч человек остаются на тротуарах вдоль Машерова.
Возле стелы Минск - город герой при разгоне протестующих пострадала женщина, однако "скорых" вокруг небыло. В каком состоянии она находится и насколько тяжелые повреждения она получила, пока неизвестно.
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