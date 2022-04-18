Беларусь: участники "радикального чата" получили от 5 до 9 лет колонии

17:50 19 июля Киев, Украина

Минский суд приговорил к реальным срокам 11 участников оппозиционных Telegram-чатов, по версии обвинения, члены чатов распространяли призывы к участию в массовых беспорядках.

Об этом сообщает правозащитный центр Весна в понедельник, 19 июля.

"Их признали виновными по статьям 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 293 (участие в массовых беспорядках), 295 (незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса и лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима", - сказано в сообщении.

Троих человек признали виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках. По этой статье пять лет колонии усиленного режима получили 23-летний Артем Косаковский, 37-летний Дмитрий Ластовский и 31-летний Дмитрий Жебуртович.



Семь человек обвиняли в приготовлении к участию в массовых беспорядках и умышленному уничтожению либо повреждению имущества. За это по 8 лет колонии усиленного режима получили следующие семь человек:

40-летний строитель Павел Недбайло;

33-летний архитектор, дизайнер Ростислав Стефанович;

26-летний сварщик Евгений Пропольский;

23-летний Александр Резник;

48-летний системный администратор Сергей Плонис;

20-летний Артем Мицук;

Александр Юрчик.

Еще один фигурант – 38-летний инженер ПВО, менеджер Юрий Белько – получил 9 лет колонии усиленного режима по статьям о незаконном хранении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК), приготовлении к массовым беспорядкам и умышленному уничтожению имущества.