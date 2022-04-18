Беларусь: участники "радикального чата" получили от 5 до 9 лет колонии

Минский суд приговорил к реальным срокам 11 участников оппозиционных Telegram-чатов, по версии обвинения, члены чатов распространяли призывы к участию в массовых беспорядках.
Об этом сообщает правозащитный центр Весна в понедельник, 19 июля.
Троих человек признали виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках. По этой статье пять лет колонии усиленного режима получили 23-летний Артем Косаковский, 37-летний Дмитрий Ластовский и 31-летний Дмитрий Жебуртович.
Семь человек обвиняли в приготовлении к участию в массовых беспорядках и умышленному уничтожению либо повреждению имущества. За это по 8 лет колонии усиленного режима получили следующие семь человек:
Семь человек обвиняли в приготовлении к участию в массовых беспорядках и умышленному уничтожению либо повреждению имущества. За это по 8 лет колонии усиленного режима получили следующие семь человек:
- 40-летний строитель Павел Недбайло;
- 33-летний архитектор, дизайнер Ростислав Стефанович;
- 26-летний сварщик Евгений Пропольский;
- 23-летний Александр Резник;
- 48-летний системный администратор Сергей Плонис;
- 20-летний Артем Мицук;
- Александр Юрчик.
Еще один фигурант – 38-летний инженер ПВО, менеджер Юрий Белько – получил 9 лет колонии усиленного режима по статьям о незаконном хранении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК), приготовлении к массовым беспорядкам и умышленному уничтожению имущества.
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