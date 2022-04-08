Беларусь сосредоточила боевые батальоны на украинско-белорусской границе

Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 8 апреля.
Около четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.
Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
По имеющейся информации, на территории Беларуси производится отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании.
Около четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.
Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
По имеющейся информации, на территории Беларуси производится отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании.
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