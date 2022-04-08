Беларусь сосредоточила боевые батальоны на украинско-белорусской границе

07:22 08 апреля Киев, Украина

Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 8 апреля.



Около четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.



Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.



По имеющейся информации, на территории Беларуси производится отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании.