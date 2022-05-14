Беларусь: силовики задержали экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева

19:12 12 августа Киев, Украина

В Беларуси продолжают задерживать людей за гражданскую позицию, так 12 августа силовиками был задержан Андрей Дмитриев, баллотировавшийся в 2020 году на пост президента.



Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».



Дмитриева задержали утром, но по какой причине пока неизвестно. Также не ясно где он находится.



Дмитриев является сопредседателем исследовательского общественного объединения «Говори правду», членом оргкомитета «Нашей партии» и делегатом виртуальной платформы «Сход».



Накануне у около 20 делегатов «Схода» прошли обыски. 11 человек после допросов отпустили, а Игоря Лещеня — бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы — задержали. Сейчас он находится в Изоляторе временного содержания.