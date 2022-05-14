Беларусь: силовики задержали экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева

В Беларуси продолжают задерживать людей за гражданскую позицию, так 12 августа силовиками был задержан Андрей Дмитриев, баллотировавшийся в 2020 году на пост президента.
Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Дмитриева задержали утром, но по какой причине пока неизвестно. Также не ясно где он находится.
Дмитриев является сопредседателем исследовательского общественного объединения «Говори правду», членом оргкомитета «Нашей партии» и делегатом виртуальной платформы «Сход».
Накануне у около 20 делегатов «Схода» прошли обыски. 11 человек после допросов отпустили, а Игоря Лещеня — бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы — задержали. Сейчас он находится в Изоляторе временного содержания.
Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Дмитриева задержали утром, но по какой причине пока неизвестно. Также не ясно где он находится.
Дмитриев является сопредседателем исследовательского общественного объединения «Говори правду», членом оргкомитета «Нашей партии» и делегатом виртуальной платформы «Сход».
Накануне у около 20 делегатов «Схода» прошли обыски. 11 человек после допросов отпустили, а Игоря Лещеня — бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы — задержали. Сейчас он находится в Изоляторе временного содержания.
- Дмитриев на президентских выборах 2020 года, по данным Центризбиркома, набрал всего 1,2% голосов избирателей (чуть более 70 тысяч голосов). После выборов Дмитриев требовал пересчета и публично поддержал Светлану Тихановскую, которая по оценкам независимых наблюдателей победила Александра Лукашенко.
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