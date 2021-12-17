Беларусь: силовикам дана команда не трогать журналистов

Глава МВД запретил правоохранительным органам, применять силу и задерживать журналистов, за исключением, когда представители прессы становятся между силовиками и протестующими.
Все задержанные на протестах журналисты будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний. В большинстве случаев.
Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В заявлении указано, что такую установку своим подчиненным дал министр внутренних дел Республики Беларусь Юрий Караев.
Сообщается также, что вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, освещающих новости Беларусии и аккредитованных при МИДе, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль Караева.
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