Беларусь: силовикам дана команда не трогать журналистов

18:22 12 Август Киев, Украина

Глава МВД запретил правоохранительным органам, применять силу и задерживать журналистов, за исключением, когда представители прессы становятся между силовиками и протестующими.

Все задержанные на протестах журналисты будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний. В большинстве случаев.



Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов. В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!", – сообщили в пресс-центре белорусского МВД.

В заявлении указано, что такую установку своим подчиненным дал министр внутренних дел Республики Беларусь Юрий Караев.

"Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", – заявил Караев сегодня, 12 августа, на рабочем совещании.

Сообщается также, что вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, освещающих новости Беларусии и аккредитованных при МИДе, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль Караева.