Беларусь с нового года будет обязана принимать российские карты «Мир»

16:59 23 июля Киев, Украина

Все без исключения банки и магазины Беларуси с января 2022 года будут обязаны принимать российские платежные карты «Мир».

Об этом сообщил Нацбанк страны.



Банки обяжут обеспечить обслуживание карт российской платежной системы «во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания». Мера должна заработать с января 2022 года.



Еще спустя год, с 1 января 2023 года, обязанность принимать карты «Мир» установится для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга. «Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на интернет-сайтах в белорусском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет держателям карточек «Мир», — объясняется в релизе белорусского Нацбанка.