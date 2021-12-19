Беларусь пытается перекрыть отрицательный эффект из-за санкций в торговле с ЕС

Беларусь в полной мере ощутила на своей экономике влияние тех санкций, которые применили к ней страны Европы и Америка. Похвально, что руководство страны не отрицает этот факт. В своем выступлении на телеканале Беларусь 1, замглавы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой отметил, что в связи с введением рестрикций (ограничений в производстве и торговле) в отношении Беларуси экспорт республики может снизиться на 250-300 миллионов долларов в годовом разрезе.
При этом, подчеркнул он, власти намерены в 2022 году запустить на полную мощность первый блок БелАЭС, что, предположительно, позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров газа на сумму 200-250 миллионов долларов.
Напомним, на этой неделе Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против Беларуси. Также ограничения против республики ввели и США.
Сейчас под санкциями находятся 183 человека и 26 организаций из Беларуси. Белавиа вдвое сократила авиафлот из-за санкций.
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