Беларусь пытается перекрыть отрицательный эффект из-за санкций в торговле с ЕС

08:06 05 Декабрь Киев, Украина

Беларусь в полной мере ощутила на своей экономике влияние тех санкций, которые применили к ней страны Европы и Америка. Похвально, что руководство страны не отрицает этот факт. В своем выступлении на телеканале Беларусь 1, замглавы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой отметил, что в связи с введением рестрикций (ограничений в производстве и торговле) в отношении Беларуси экспорт республики может снизиться на 250-300 миллионов долларов в годовом разрезе.

"По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 миллионов долларов в год. Это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок", - отметил чиновник.

При этом, подчеркнул он, власти намерены в 2022 году запустить на полную мощность первый блок БелАЭС, что, предположительно, позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров газа на сумму 200-250 миллионов долларов.

"Только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским Союзом", - сказал Крутой. В то же время, информировал он, белорусские предприятия, которые внесены в "черные" списки, по-новому подойдут к продаже товаров в Европу. "Будет более творчески составлена матрица поставок", - уточнил чиновник.

Напомним, на этой неделе Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против Беларуси. Также ограничения против республики ввели и США.

Сейчас под санкциями находятся 183 человека и 26 организаций из Беларуси. Белавиа вдвое сократила авиафлот из-за санкций.