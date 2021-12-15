Беларусь проводит мероприятия по обеспечению госбезопасности

14:53 30 Июль Киев, Украина

В целях недопущения ситуации, которая может создать угрозу государственной безопасности страны, в Беларуси проводятся мероприятия по поиску и задержанию 200 боевиков, находящихся на территории страны.

Госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что предвыборные мероприятия будут проводиться «с повышенными мерами безопасности».

Сотрудники белорусских правоохранительных органов ведут поиски около 200 боевиков. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

«До двухсот [боевиков] находятся на территории [Беларуси], по оперативной информации, идут поиски. Это как иголка в стоге сена», — сказал Равков журналистам.

В связи с этим до кандидатов в президенты Беларуси доведена «определенная информация» об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании, отметил Равков. Он уточнил, что предвыборные мероприятия будут проводиться «с повышенными мерами безопасности».