Беларусь передала россии сотню танков и десятки бронемашин

В течение октября беларусь передала российской стороне количество бронетехники, которой хватило бы для восполнения потерь танковой дивизии.
Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на "Союз железнодорожников беларуси".
Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на "Союз железнодорожников беларуси".
Отмечается, что россияне получали Т-72А и БМП-2 на 969 базе резерва танков в беларуси, вблизи которой находится железнодорожная станция "Уречье".
Как утверждают авторы сообщения, эшелоны из Т-72 отправлялись в россию с этой станции 9 октября (20 танков, эшелон шел 6 суток). 11 октября (25 танков, эшелон шел 9 суток), 14 октября (25 танков, эшелон шел 7 суток) и 28 октября (28 танков, эшелон дошел буквально в сутки).
При этом первый эшелон из БМП-2 отправился 16 октября, на 24 вагона-платформы уместились 20 комплектных БМП-2 и 20 разукомплектованных машин, поезд прибыл в точку назначения 27 октября 2022 года. Следующий эшелон с белорусскими БМП-2 для россиян пошел 21 октября, на 10 платформ уместилось 20 полностью комплектных машин, до точки назначения поезд шел 3 дня.
Также россияне брали "Уралы" на белорусской 602 базе ремонта и хранения, вблизи которой находится станция "Старые дороги".
В то же время белорусы вернули россиянам пустые 15 вагонов-платформ, на которых могли бы разместиться до 30 БМП или до 30 грузовиков.
Следовательно, за прошлый месяц россия получила от беларуси столько бронетехники, что ее могло бы хватить на "побитую" танковую дивизию. Кроме того, издание обращает внимание на то, что российское военное руководство придает первостепенное значение танкам и БМП, в то время как грузовики интересуют их только во вторую очередь.
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