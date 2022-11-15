Беларусь передала россии сотню танков и десятки бронемашин

15:12 15 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на "Союз железнодорожников беларуси". В течение октября беларусь передала российской стороне количество бронетехники, которой хватило бы для восполнения потерь танковой дивизии.Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на "Союз железнодорожников беларуси".

"В течение октября 2022 года режим лукашенко доставил в россию по железной дороге в общей сложности 98 танков Т-72А, 40 единиц полностью комплектных БМП-2 и 20 разукомплектованных (без башен) машин этого типа, и 53 грузовика "Урал". По состоянию на 20 октября вывоз боевой техники с баз хранения в беларуси в рф уже прекратился", — утверждают в сообществе.

Отмечается, что россияне получали Т-72А и БМП-2 на 969 базе резерва танков в беларуси, вблизи которой находится железнодорожная станция "Уречье".



Как утверждают авторы сообщения, эшелоны из Т-72 отправлялись в россию с этой станции 9 октября (20 танков, эшелон шел 6 суток). 11 октября (25 танков, эшелон шел 9 суток), 14 октября (25 танков, эшелон шел 7 суток) и 28 октября (28 танков, эшелон дошел буквально в сутки).



При этом первый эшелон из БМП-2 отправился 16 октября, на 24 вагона-платформы уместились 20 комплектных БМП-2 и 20 разукомплектованных машин, поезд прибыл в точку назначения 27 октября 2022 года. Следующий эшелон с белорусскими БМП-2 для россиян пошел 21 октября, на 10 платформ уместилось 20 полностью комплектных машин, до точки назначения поезд шел 3 дня.



Также россияне брали "Уралы" на белорусской 602 базе ремонта и хранения, вблизи которой находится станция "Старые дороги".

"Первый эшелон на 37 грузовиков оттуда ушел 11 октября, прибыл в точку назначения 21 октября 2022. Следующий поезд на 16 грузовиков вышел 14 октября 2022, прибыл в точку назначения 29 октября", — отмечает издание.

В то же время белорусы вернули россиянам пустые 15 вагонов-платформ, на которых могли бы разместиться до 30 БМП или до 30 грузовиков.

"Похоже, режим лукашенко с режимом путина о чем-то по ходу не договорился, поэтому поставки техники из беларуси для армии рф временно приостановились", - пишут журналисты.

Следовательно, за прошлый месяц россия получила от беларуси столько бронетехники, что ее могло бы хватить на "побитую" танковую дивизию. Кроме того, издание обращает внимание на то, что российское военное руководство придает первостепенное значение танкам и БМП, в то время как грузовики интересуют их только во вторую очередь.