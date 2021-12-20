Беларусь потеряла 615 млн долларов, из-за "нефтяных войн" с Россией

Александра Лукашенко убежден, что экономика РБ пострадала из-за огромных цен и непосильных кредитов на нефть России.
По оценке Лукашенко, только от "нефтяных войн" с Россией бюджет республики недополучил около 1,5 млрд белорусских рублей (около $615 млн).
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил потери Минска в 2021 году от налогового маневра, который Россия проводит в нефтяной отрасли, в $145 млн.
В конце 2019 года Россия и Беларусь не смогли договориться о поставках российской нефти, что приводило к временным остановкам в поставках. Из-за этого республика начала искать альтернативных России поставщиков ресурса. В итоге Беларусь начала покупать нефть у Азербайджана транзитом через Украину, у Норвегии, США и Саудовской Аравии.
В марте 2020 года экспорт российской нефти в Беларусь возобновились. Поставки начались на фоне падения мировых цен на нефть.
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