Беларусь потеряла 615 млн долларов, из-за "нефтяных войн" с Россией

17:36 04 Август Киев, Украина

Александра Лукашенко убежден, что экономика РБ пострадала из-за огромных цен и непосильных кредитов на нефть России.

По оценке Лукашенко, только от "нефтяных войн" с Россией бюджет республики недополучил около 1,5 млрд белорусских рублей (около $615 млн).

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет", - сказал Лукашенко в своем послании белорусскому народу и парламенту.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил потери Минска в 2021 году от налогового маневра, который Россия проводит в нефтяной отрасли, в $145 млн.



В конце 2019 года Россия и Беларусь не смогли договориться о поставках российской нефти, что приводило к временным остановкам в поставках. Из-за этого республика начала искать альтернативных России поставщиков ресурса. В итоге Беларусь начала покупать нефть у Азербайджана транзитом через Украину, у Норвегии, США и Саудовской Аравии.

В марте 2020 года экспорт российской нефти в Беларусь возобновились. Поставки начались на фоне падения мировых цен на нефть.