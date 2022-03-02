Беларусь: политзаключенный пытался свести счеты с жизнью в суде

Политзаключенный Степан Латыпов во время судебного процесса совершил попытку суицида, перед этим он заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину.
Об этом сообщила белорусская правозащитная группа "Весна".
Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.
Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.
По информации "Весны", Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.
Степан Латыпов - директор компании "Беларбо". Был задержан 15 сентября в Минске сотрудниками ОМОНа в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).
Позже беларусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.
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