Беларусь: политзаключенный пытался свести счеты с жизнью в суде

17:39 01 Июнь Киев, Украина

Политзаключенный Степан Латыпов во время судебного процесса совершил попытку суицида, перед этим он заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину.

Об этом сообщила белорусская правозащитная группа "Весна".



Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.

"ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.

По информации "Весны", Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.