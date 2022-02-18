Беларусь ответила Западу на обвинения в отношении инцидента с Ryanair

В МИД Беларуси убеждены, что ситуация вокруг вынужденной посадки авиалайнера Ryanair искусственно политизириуется и нагнетается.
По его словам, действия белорусских властей полностью соответствовали установленным международным правилам.
"Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", - сказал Глаз.
Реакцию стран Запада он назвал поспешной и "откровенно воинственной".
"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - сказал Глаз.
Он призвал "все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов".
"Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", - сказал Глаз.
Реакцию стран Запада он назвал поспешной и "откровенно воинственной".
"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - сказал Глаз.
Он призвал "все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов".
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