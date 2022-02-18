Беларусь ответила Западу на обвинения в отношении инцидента с Ryanair

10:46 24 Май Киев, Украина

В МИД Беларуси убеждены, что ситуация вокруг вынужденной посадки авиалайнера Ryanair искусственно политизириуется и нагнетается.

"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности - это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно прежде всего смотреть на этот инцидент", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, пишет БелТА.

По его словам, действия белорусских властей полностью соответствовали установленным международным правилам.



"Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", - сказал Глаз.



Реакцию стран Запада он назвал поспешной и "откровенно воинственной".



"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - сказал Глаз.



Он призвал "все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов".