Беларусь: оппозиционный Telegram‑канал NEXTA признали экстремистским

07:58 21 октября Киев, Украина

Охота на ведьм продолжается, суд Центрального района Минска принял решение признать крупнейший оппозиционный Telegram‑канал NEXTA-Live распространителями экстремистских материалов..



NEXTA-Live запретили из-за размещения "экстремистских" видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и от подписчиков.



Администраторы канала NEXTA заявили, что под запрет попал только один из трех их Telegram-каналов. Основной новостной канал NEXTA и сатирическая Luxta "по прежнему в законе".

"Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом", — заявили в NEXTA.

Telegram‑канал NEXTA-Live насчитывает около 2 млн подписчиков.





