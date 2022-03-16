Беларусь: оппозиционный Telegram‑канал NEXTA признали экстремистским

Охота на ведьм продолжается, суд Центрального района Минска принял решение признать крупнейший оппозиционный Telegram‑канал NEXTA-Live распространителями экстремистских материалов..
NEXTA-Live запретили из-за размещения "экстремистских" видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и от подписчиков.
Администраторы канала NEXTA заявили, что под запрет попал только один из трех их Telegram-каналов. Основной новостной канал NEXTA и сатирическая Luxta "по прежнему в законе".
Telegram‑канал NEXTA-Live насчитывает около 2 млн подписчиков.
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