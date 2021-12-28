Беларусь: ОМОН задержал двух оппозиционеров

15:59 24 Август Киев, Украина

В Беларуси были задержаны члены президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, по обвинению в организации несанкционированных протестов.

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook

«Они приехали поговорить перед проходной Минского тракторного завода с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии. Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком», - говорится в сообщении.

Позднее это подтвердили в самом Координационном совете.

«Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего, им выпишут штраф», — сказали в совете.

Кроме того, еще одного члена президиума совета — международного медиатора и юриста Лилию Власову — вызвали на допрос в Следственный комитет. По информации, она проходит в качестве свидетеля.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан 18 августа на фоне протестов, вызванных официальными результатами выборов президента и республики и жесткими разгонами митингов. В его президиум среди прочих вошли писательница и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, бывший министр культуры Павел Латушко, а также Мария Колесникова — координатор штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. Ольга Колесникова — юрист и доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской, а Сергей Дылевский — представитель стачкома МТЗ.

На прошлой неделе из-за создания Координационного совета в Беларуси возбудили дело по статье о «захвате власти». В прокуратуре считают, что члены совета призывают к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.

При этом в КС оппозиции заявляют, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, а лишь стремятся найти пути для преодоления кризиса в стране.