Беларусь: ОМОН задержал двух оппозиционеров

В Беларуси были задержаны члены президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, по обвинению в организации несанкционированных протестов.
Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook
Позднее это подтвердили в самом Координационном совете.
Кроме того, еще одного члена президиума совета — международного медиатора и юриста Лилию Власову — вызвали на допрос в Следственный комитет. По информации, она проходит в качестве свидетеля.
Координационный совет белорусской оппозиции был создан 18 августа на фоне протестов, вызванных официальными результатами выборов президента и республики и жесткими разгонами митингов. В его президиум среди прочих вошли писательница и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, бывший министр культуры Павел Латушко, а также Мария Колесникова — координатор штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. Ольга Колесникова — юрист и доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской, а Сергей Дылевский — представитель стачкома МТЗ.
На прошлой неделе из-за создания Координационного совета в Беларуси возбудили дело по статье о «захвате власти». В прокуратуре считают, что члены совета призывают к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.
При этом в КС оппозиции заявляют, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, а лишь стремятся найти пути для преодоления кризиса в стране.
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