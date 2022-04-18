Беларусь: обыски в домах и редакциях журналистов продолжаются

07:41 19 июля Киев, Украина

Только за последние десять дней в отношении редакций и квартир журналистов Беларуси совершено более 60 обысков, в заключении на сегодняшний день находится 34 журналиста.

Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).



"За последние 10 дней в редакциях и квартирах журналистов прошли 63 обыска. Всего с начала года - 107", - сказано в сообщении.



По информации БАЖ, в заключении сейчас находятся 34 представителя СМИ.



Так, в воскресенье стало известно о повторном задержании главного редактора оппозиционной газеты "Наша Нiва" Егора Мартиновича. Об этом БАЖ сообщила со ссылкой на его жену, журналиста Адарью Гуштын. "18 июля, закончился 10-суточный срок содержания под стражей Мартиновича. Его задерживали в рамках ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них - ред). В течение 10 суток ему не предъявили обвинения. Сегодня не отпустили, а задержали второй раз по новой статье УК. По какой именно, следователь сообщить отказался", - заявила Гуштын.