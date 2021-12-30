Беларусь: новый состав правительства и инаугурация

Несмотря на мировое мнение, протесты в стране, Александ Лукашенко сменил состав правительства и готовится к инаугурации.
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.
Еще одним указом были назначены члены правительства.
А так же, Центризбирком Беларуси соотбщил, что Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев.
Точную дату должны определить организаторы инаугурации.
Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, Светлана Тихановська - 10,09%, остальные кандидаты набрали менее 2%.
Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет.
Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, Светлана Тихановська - 10,09%, остальные кандидаты набрали менее 2%.
Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет.
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