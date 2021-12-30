Беларусь: новый состав правительства и инаугурация

20:48 19 Август Киев, Украина





Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Несмотря на мировое мнение, протесты в стране, Александ Лукашенко сменил состав правительства и готовится к инаугурации.Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Еще одним указом были назначены члены правительства.

А так же, Центризбирком Беларуси соотбщил, что Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев.

Точную дату должны определить организаторы инаугурации.



Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, Светлана Тихановська - 10,09%, остальные кандидаты набрали менее 2%.



Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет.