Беларусь начала второй этап внезапной проверки сил реагирования на границе с Украиной

Беларусь разворачивает на границе с Украиной силы спецопераций, в рамках второго этапа внезапной проверки сил реагирования.
Об этом сообщил Министр обороны Беларуси Виктор Хренин
По его словам, эти мероприятия являются "адекватной" реакцией на учения «Защитник Европы-2022», которые проводятся в странах Североатлантического альянса с 1 мая.
На втором этапе личный состав отработает приведение в боевую готовность, а также совершит марши в назначенные районы и продолжит выполнять учебно-боевые задачи.
Напомним, увеличение активности НАТО на восточном рубеже альянса связано с российской агрессией в Украине. После начала войны страны-члены организации объявили, что усилят свои восточные границы из-за потенциальной угрозы нападения со стороны россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии