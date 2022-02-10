Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности ракетных войск

17:30 18 Май Киев, Украина

Министерство обороны Беларуси приступило к внезапной проверке боевой готовности ракетных войск, в которой задействуют до 100 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.

Об этом сообщает телеграм-канал министерства обороны Беларуси.



Указано, что к проверке боеготовности будут привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет Точка-У, реактивных систем залпового огня Полонез, Смерч и Ураган.