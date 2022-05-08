Беларусь начала погрузку военной техники на поезда в Гомельской области

06:58 08 мая Киев, Украина

Похоже, Лукшенко не сможет вырваться из цепких лап Путина, чтобы не погрязнуть в его военные преступления с головой. Белорусские активисты заметили погрузку их военной техники на поезда на вокзале города Хойники вблизи Гомеля. О подготовке боевых машин к транспортировке сообщает Тelegram-канал Hajun проект.

Активистам удалось собрать полный перечень техники, загруженной на поезда:

20 БМП-2;

6 разведывательных боевых машин БРМ-1К;

танки Т-72Б - 12 единиц;

122-миллиметровая гаубица "Гвоздика" - 6 единиц.

Также на поезда загружены бронированные и медицинские МТ-ЛБ, БПЗМ-2 и ЗИЛ-131. Сообщается, что в товарный вагон солдаты загружали ящики и доски.

Напомним, Лукашенко заявил о проведении в Украине "специальной операции" по освобождению белорусских граждан, которую никто не заметил.