Беларусь: на врача, сообщившего детали смерти Бондаренко, завели дело

Прокуратура Беларуси обвиняет врача в нарушении статьи УК о “разглашении врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия”.
Надзорное ведомство утверждает, что врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи рассказал СМИ о результатах обследования Романа Бондаренко, при этом представил недостоверную информацию.
Так говорится в сообщении отдела информации генпрокуратуры, опубликованном в четверг, 19 ноября, в Telegram-канале ведомства.
Тяжелые последствия, которые повлекли за собой эти действия, проявились, по мнению сотрудников прокуратуры, “в повышении напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия в компетентные государственные органы, побуждении граждан к агрессии и противоправных действий”.
Кроме врача больницы скорой помощи уголовное дело возбуждено в отношении еще одного неназванного лица. В генпрокуратуре заявили, что подозреваемые задержаны.
В то же время Tut.by сообщает, что силовики обыскали квартиру журналистки этого издания Екатерины Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко, забрали ноутбук, а затем отвезли ее в СИЗО КГБ.
31-летний Роман Бондаренко был избит 11 ноября возле двора своего дома людьми в масках, которые снимали с заборов бело-красно-белые ленточки.
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