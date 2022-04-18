Беларусь: на врача, сообщившего детали смерти Бондаренко, завели дело

09:59 20 ноября Киев, Украина

Прокуратура Беларуси обвиняет врача в нарушении статьи УК о “разглашении врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия”.

Надзорное ведомство утверждает, что врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи рассказал СМИ о результатах обследования Романа Бондаренко, при этом представил недостоверную информацию.

Так говорится в сообщении отдела информации генпрокуратуры, опубликованном в четверг, 19 ноября, в Telegram-канале ведомства.

“Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко”, — указывается в пресс-релизе.

Тяжелые последствия, которые повлекли за собой эти действия, проявились, по мнению сотрудников прокуратуры, “в повышении напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия в компетентные государственные органы, побуждении граждан к агрессии и противоправных действий”.



Кроме врача больницы скорой помощи уголовное дело возбуждено в отношении еще одного неназванного лица. В генпрокуратуре заявили, что подозреваемые задержаны.



В то же время Tut.by сообщает, что силовики обыскали квартиру журналистки этого издания Екатерины Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко, забрали ноутбук, а затем отвезли ее в СИЗО КГБ.



31-летний Роман Бондаренко был избит 11 ноября возле двора своего дома людьми в масках, которые снимали с заборов бело-красно-белые ленточки.