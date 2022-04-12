Беларусь: на Марше народовластия задержали более 1100 человек

По данным правозащитного центра "Вясна", на утро понедельника, известно о 1127 задержанных во время марша памяти Романа Бондаренко.
Больше всего задержаний — в Минске. Протестующих также задерживали в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске. Людей разгоняли дубинками и забирали у переполненные автозаки.
В отношении некоторых задержанных сегодня возбуждают уголовные дела по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).
Напомним, в Беларуси в воскресенье состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. В Минске утром силовики готовились к столкновениям, стягивали военную технику и водометы. На фоне сбора людей в столице Беларуси начались жесткие задержания, возле станции метро “Пушкинская” были слышны взрывы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии