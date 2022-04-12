Беларусь: на Марше народовластия задержали более 1100 человек

09:18 16 ноября Киев, Украина

По данным правозащитного центра "Вясна", на утро понедельника, известно о 1127 задержанных во время марша памяти Романа Бондаренко.

Больше всего задержаний — в Минске. Протестующих также задерживали в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске. Людей разгоняли дубинками и забирали у переполненные автозаки.





В отношении некоторых задержанных сегодня возбуждают уголовные дела по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).