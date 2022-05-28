Беларусь на летний период закрыла районы, граничащие с Украиной

Всё труднее и труднее Александру Лукашенко выкручиваться из цепких лап российского "старшего брата". Беларусь продолжает всё больше втягиваться в военные планы кремля. Как сообщил накануне вечером Пограничный комитет Беларуси, власти страны ограничили доступ и приостановили выдачу пропусков в пограничную полосу на территории трех районов Гомельской области, которые граничат с Украиной.
Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью.
Ранее на этой неделе формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил создать военное командование Юг. Новые подразделения к границе Украины нужно отправлять, не дожидаясь создания нового оперативного командования, заявил он.
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