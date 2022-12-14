Беларусь и россию отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

19:04 13 декабря Киев, Украина

Участие россии и беларуси приостановлено в Международном союзе железных дорог. Кроме этого, страны Азии, Европы и Америки помогут Украине в восстановлении железнодорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак .



Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в своем Telegram сообщил, что с начала войны одним из направлений работы стала международная изоляция россии и беларуси в железнодорожной сфере.



Решение было принято на заседании Генеральной Ассамблеи Международного союза железных дорог. Над этим с марта работали представители МИДа Украины и правления Укрзализныци.



Камышин добавил, что во время голосования было давление со стороны представителей Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана. В то же время, решение об окончательном отстранении было принято: "за" проголосовали 72% участников МСЗ.

"Это важная дипломатическая победа. Какова была бы невозможна без непосредственного содействия международных партнеров — железных дорог стран Азии, Европы и Америки. Они также подтвердили свои обещания предоставить собственную экспертизу и помощь Укрзализныци в послевоенном восстановлении инфраструктуры", — сказал он.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.