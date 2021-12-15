Беларусь и РФ создадут учебно-боевой центр подготовки военных

11:03 16 Март Киев, Украина

На территории Беларуси совместно с Россией создадут белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.



Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в белорусском Минобороны.

“На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач”, — сказано в сообщении.

Отметим, что министры обороны Виктор Хренин (Беларусь) и Сергей Шойгу (РФ) договорились сформировать в общей сложности три совместных боевых центра по обучению воинского состава.