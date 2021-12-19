Беларусь хочет запретить ввозить товары из стран, которые ввели санкции против Лукашенко

07:11 31 Март Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.



Указано, что документ приняли для «защиты национальных интересов». Согласно подписанному указу самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко , странам, которые ввели санкции против "главы" и его соратников, запрещается ввозить товары на территорию республики.Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.Указано, что документ приняли для «защиты национальных интересов».

«Указ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, которые приняли специальные меры (санкции) в отношении беларусских юридических или физических лиц», — говорится в сообщении.

Какие именно товары и услуги и из каких стран попадут под запрет — в пресс-службе не указывают. Там добавляют, что этот перечень должен установить Совет министров.