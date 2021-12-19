Беларусь хочет запретить ввозить товары из стран, которые ввели санкции против Лукашенко

Согласно подписанному указу самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, странам, которые ввели санкции против "главы" и его соратников, запрещается ввозить товары на территорию республики.
Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Указано, что документ приняли для «защиты национальных интересов».
Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Указано, что документ приняли для «защиты национальных интересов».
Какие именно товары и услуги и из каких стран попадут под запрет — в пресс-службе не указывают. Там добавляют, что этот перечень должен установить Совет министров.
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