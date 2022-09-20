Беларусь готовится к переходу на военное время вслед за россией

19:39 20 сентября Киев, Украина

Лукашенко вслед за рф поручил готовиться к переходу на военное время. По его словам, сейчас нельзя упрощаться в сфере военной подготовки, поскольку ситуация складывается «серьезная» и «даже опасная».

«Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части. Надо территориальную оборону поднять. Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие»,— заявил лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Совбеза беларуси Александром Вольфовичем (цитата по БЕЛТА).

Президента, в частности, беспокоит ситуация на южной границе.

«Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам проработать на практике наши действия на границе с Украиной. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?» – спросил глава беларуси Вольфовича.

Лукашенко также заявил, что его страна обязана оказать поддержку россии и не допустить удара по российской стороне через республику.

"Если мы с россией, значит, мы с россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка", — добавил он.