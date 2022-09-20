Беларусь готовится к переходу на военное время вслед за россией

Лукашенко вслед за рф поручил готовиться к переходу на военное время. По его словам, сейчас нельзя упрощаться в сфере военной подготовки, поскольку ситуация складывается «серьезная» и «даже опасная».
Президента, в частности, беспокоит ситуация на южной границе.
Лукашенко также заявил, что его страна обязана оказать поддержку россии и не допустить удара по российской стороне через республику.
Напомним, кремль планирует объявить частичную мобилизацию и ввести военное положение в россии, если Украина продолжит успешно контрнаступать. С целью остановки наступления власти экстренно проведут референдумы на оккупированных территориях Херсона, Запорожья и Донбассы. Даты голосования назначены на 23–27 сентября. В администрации президента рф считают, что украинские войска «не рискнут наступать на территорию россии», но если они это сделают, владимир путин объявит мобилизацию для защиты "российских" земель.
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