Беларусь готовит "адекватные ответные меры" на новые санкции Запада

16:20 10 августа Киев, Украина

Министерство иностранных дел Беларуси проанализирует введенные Великобританией, США и Канадой санкции и примет "адекватные ответные меры".

С таким заявлением выступил МИД Беларуси во вторник, 10 августа.

"Указанные страны в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси. Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа. Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси", - говорится в сообщении.

В Минске считают, что с этой целью Запад использует "весь арсенал методов холодной войны в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства".



Отмечается, что введенные санкции идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ.



В Минске напомнили, что США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года и взяли на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, "чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету".