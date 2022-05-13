Беларусь готовит "адекватные ответные меры" на новые санкции Запада

Министерство иностранных дел Беларуси проанализирует введенные Великобританией, США и Канадой санкции и примет "адекватные ответные меры".
С таким заявлением выступил МИД Беларуси во вторник, 10 августа.
В Минске считают, что с этой целью Запад использует "весь арсенал методов холодной войны в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства".
Отмечается, что введенные санкции идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ.
В Минске напомнили, что США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года и взяли на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, "чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету".
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