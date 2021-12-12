Беларусь: ЦИК раскритиковал предложение Лукашенко по требованию к кандидату в президенты

08:20 18 Июль Киев, Украина

Центральный избирательный комитет Беларуси счел предложение президента не соответствующим международным стандартам. Лукашенко настаивал на внесении в обязательное требование к кандидатам в президенты – прохождение военной службы.

ЦИК Беларуси не одобрил идею Лукашенко об обязательной для президента службе в армии.

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан

"У меня подобная инициатива одобрения не вызовет", - сказала Ермошина.

Глава Центризбиркома считает не соответствующим международным стандартам предложение президента страны Александра Лукашенко закрепить в конституции республики норму о том, что в президенты государства может выдвигаться только тот, кто отслужил в армии.

"Тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле. Больше никак, - сказала она в пятницу в ходе видеоконференции, - Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан". Она также пояснила, что "можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам - и религиозным, и в связи с состоянием здоровья".