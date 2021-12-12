Беларусь: ЦИК раскритиковал предложение Лукашенко по требованию к кандидату в президенты

Центральный избирательный комитет Беларуси счел предложение президента не соответствующим международным стандартам. Лукашенко настаивал на внесении в обязательное требование к кандидатам в президенты – прохождение военной службы.
ЦИК Беларуси не одобрил идею Лукашенко об обязательной для президента службе в армии.
Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан
Глава Центризбиркома считает не соответствующим международным стандартам предложение президента страны Александра Лукашенко закрепить в конституции республики норму о том, что в президенты государства может выдвигаться только тот, кто отслужил в армии.
16 июля Лукашенко предложил в новой конституции прописать в качестве обязательного требования к претендентам на высший государственный пост - службу в армии. Ранее глава государства анонсировал внесение решительных поправок в конституцию. Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в основном законе полномочия властей разных уровней с передачей части прав "вниз - до председателей райисполкомов, губернатора".
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