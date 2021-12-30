Беларусь будет выдавать платные COVID-сертификаты

Минздрав Беларуси будет выдавать своим гражданам, желающим выехать за границу, платные "сертификаты о вакцинации".
Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.
Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, который планирует выезд за пределы страны в течение года.
В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, который подтверждает проведение двух вакцинаций.
Сертификат заполняется на русском и английском языках.
В Минздраве добавляют, что гражданам, которые не планируют выезжать за границу, предусмотрено внесение информации о проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей выписки из медицинских документов с подтверждением вакцинаций.
Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, который планирует выезд за пределы страны в течение года.
В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, который подтверждает проведение двух вакцинаций.
Сертификат заполняется на русском и английском языках.
В Минздраве добавляют, что гражданам, которые не планируют выезжать за границу, предусмотрено внесение информации о проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей выписки из медицинских документов с подтверждением вакцинаций.
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