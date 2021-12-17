Бейрут: против демонстрантов применили слезоточивый газ

09:28 10 Август Киев, Украина

В Воскресенье в Бейруте начались массовые беспорядки. Демонстранты разобрали металлическое заграждение и двинулись к зданию парламента, где их встретили полицейские.

Протестующие столкнулись с колонной полицейских, которая вышла на них со стороны площади Пляс Этуаль, где находится парламентский дворец. Для защиты у правоохранителей были только пластиковые щиты.

Активисты выскакивали из укрытий и забрасывали стражей порядка с близкого расстояния камнями. Корреспонденты с места событий сообщили, видели пострадавших в рядах полицейских. Раненых быстро уносили за колонны торговых галерей и оказывали помощь.

В других районах центра был применен слезоточивый газ. Интересно, что многие манифестанты были готовы к такому развитию событий. У них были припасены противогазы, которые позволяли им оставаться на месте. Тем не менее, большая часть протестующих отступила в направлении штаб-квартиры партии Катаиб на другой стороне площади Пляс де Мартир.

Уличные столкновения начались в субботу и носили ожесточенный характер, по итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Армейская пресс-служба сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте получили ранения 105 военнослужащих, в том числе восемь офицеров.

Участники протестного движения, поддерживаемые оппозицией, требуют ухода в отставку правительства технократов во главе с Хасаном Диабом, проведения досрочных выборов и международного расследования взрыва в морском порту Бейрута 4 августа.