Бейрут: на территории разрушенного порта вспыхнул пожар

Столб огня и дыма в порту Бейрута, видны за три километра от гавани, по версии армии Ливана пожар произошел на складе, где хранились масла и покрышеки.
По версии генерального директора ливанского красного креста, густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.
По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.
На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.
Некоторые СМИ сообщают, что пожару предшествовал сильный взрыв, а огнем объяты склады с нефтью и шинами. Также сообщается, что пожар разрастается.
Позже в армии Ливана сообщили, что пожар произошел на складе с маслом и покрышками.
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