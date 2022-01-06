Бейрут: на территории разрушенного порта вспыхнул пожар

15:04 10 Сентябрь Киев, Украина

за три километра от гавани, по версии армии Ливана Столб огня и дыма в порту Бейрута , видныЛивана пожар произошел на складе, где хранились масла и покрышеки.

По версии генерального директора ливанского красного креста, густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.

По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.



На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.



Некоторые СМИ сообщают, что пожару предшествовал сильный взрыв, а огнем объяты склады с нефтью и шинами. Также сообщается, что пожар разрастается.



Позже в армии Ливана сообщили, что пожар произошел на складе с маслом и покрышками.