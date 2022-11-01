Бегство россиян от мобилизации стимулировало экономический рост в Грузии

Благодаря потоку россиян, в частности, бегущих от мобилизации, за первые девять месяцев 2022 года количество переводов из россии в Грузию, увеличилось почти вчетверо относительно прошлогодних результатов, достигнув $1,135 млрд.
Об этом сообщает Нацбанк Грузии.
Сумма поступлений из россии составила 40% притока всех денежных средств в Грузию из-за границы.
Денежные и миграционные потоки стимулировали экономический рост, который по итогам года превысит 10%, сообщил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Эта оценка правительства страны, которое ожидает рост на 8,5%.
Сумма поступлений из россии составила 40% притока всех денежных средств в Грузию из-за границы.
Денежные и миграционные потоки стимулировали экономический рост, который по итогам года превысит 10%, сообщил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Эта оценка правительства страны, которое ожидает рост на 8,5%.
Россия намного опередила остальные страны-«доноры». Так, переводы из Италии где живут и работают тысячи граждан Грузии, и США за девять месяцев 2022 года увеличились лишь на 10-12%, до 317 млн и 234 млн долларов соответственно.
Согласно данным грузинского Института развития свободы информации (IDFI), с конца февраля по 31 августа 2022 года более 45 000 россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии. Всего к этому времени в грузинских банках открыли счета более 60 000. К концу лета на этих счетах оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более $680 млн). До начала войны эта сумма была равна примерно 700 млн лари (более $250 млн).
С началом войны в Украине большинство стран СНГ зафиксировали резкий рост денежных переводов из россии. В Армению в мае россияне отправили рекордные $266 млн — это в два с лишним раза больше, чем в марте. В Казахстане на переводы из россии в марте приходилось 17,8% переводов. В мае их доля выросла до 66%, в то время как общий объем увеличился почти в десять раз — до $94,6 млн.
Согласно данным грузинского Института развития свободы информации (IDFI), с конца февраля по 31 августа 2022 года более 45 000 россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии. Всего к этому времени в грузинских банках открыли счета более 60 000. К концу лета на этих счетах оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более $680 млн). До начала войны эта сумма была равна примерно 700 млн лари (более $250 млн).
С началом войны в Украине большинство стран СНГ зафиксировали резкий рост денежных переводов из россии. В Армению в мае россияне отправили рекордные $266 млн — это в два с лишним раза больше, чем в марте. В Казахстане на переводы из россии в марте приходилось 17,8% переводов. В мае их доля выросла до 66%, в то время как общий объем увеличился почти в десять раз — до $94,6 млн.
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