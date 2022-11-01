Бегство россиян от мобилизации стимулировало экономический рост в Грузии

19:16 31 октября Киев, Украина

Благодаря потоку россиян, в частности, бегущих от мобилизации, за первые девять месяцев 2022 года количество переводов из россии в Грузию, увеличилось почти вчетверо относительно прошлогодних результатов, достигнув $1,135 млрд.

Об этом сообщает Нацбанк Грузии.



Сумма поступлений из россии составила 40% притока всех денежных средств в Грузию из-за границы.



Денежные и миграционные потоки стимулировали экономический рост, который по итогам года превысит 10%, сообщил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Эта оценка правительства страны, которое ожидает рост на 8,5%.

«Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3 процента. Соответственно, прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10 процентов, а среднегодовой уровень экономической активности, вероятно, превысит свой потенциальный уровень. В результате усилились инфляционные риски, связанные со спросом, несмотря на то, что это частично компенсируется укреплением обменного курса лари вследствие внешних поступлений», — рассказал Гвенетадзе.

Россия намного опередила остальные страны-«доноры». Так, переводы из Италии где живут и работают тысячи граждан Грузии, и США за девять месяцев 2022 года увеличились лишь на 10-12%, до 317 млн и 234 млн долларов соответственно.



Согласно данным грузинского Института развития свободы информации (IDFI), с конца февраля по 31 августа 2022 года более 45 000 россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии. Всего к этому времени в грузинских банках открыли счета более 60 000. К концу лета на этих счетах оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более $680 млн). До начала войны эта сумма была равна примерно 700 млн лари (более $250 млн).



С началом войны в Украине большинство стран СНГ зафиксировали резкий рост денежных переводов из россии. В Армению в мае россияне отправили рекордные $266 млн — это в два с лишним раза больше, чем в марте. В Казахстане на переводы из россии в марте приходилось 17,8% переводов. В мае их доля выросла до 66%, в то время как общий объем увеличился почти в десять раз — до $94,6 млн.