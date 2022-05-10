Бастилию оккупировали протестующие сотрудники театров и концертных залов

20:58 15 декабря Киев, Украина

Несогласные с новыми карантинными ограничениями работники сферы культуры вышли на площадь Бастилии.



Об этом сообщает Reuters.



В Париже собрались сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов. Протестующие скандировали лозунги с требованием открыть объекты культуры.



Согласно распоряжению властей страны, они будут закрыты до 7 января 2021 года.



На минувшей неделе власти объявили о пакете помощи в 35 миллионов евро сфере культуры, но многие из участников акции протеста сомневаются, что получат поддержку со стороны государства.



С 15 декабря во Франции в рамках борьбы с коронавирусом начал действовать комендантский час с 20.00 до 06.00 по местному времени.



За весь период пандемии в стране подтвердили более 2 миллионов случаев заражения COVID-19. От инфекции скончались более 50 тысяч человек, а около 200 тысяч — выздоровели.