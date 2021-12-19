Барбадос стал республикой и вышел из состава Великобритании

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Карибское государство Барбадос с сегодняшнего дня перестает подчиняться британской королеве Елизавете II. В день 55-й годовщины независимости от Великобритании Барбадос меняет статус – из конституционной монархии превратится в республику. Впереди жителей острова – утверждение первого президента и принятие новой конституции. Как сообщают Reuters и The Guardian , в полночь 30 ноября на площади Героев в Бриджтауне спустили королевский флаг и объявили о переходе Барбадоса к новому конституционному статусу.



Судья и бывшая послыня Сандра Мейсон принесла присягу на верность своей стране и стала первой президентшей Барбадоса. Сотни людей на мосту Чемберлен в столице приветствовали новую главу страны. На площади раздался национальный гимн и салют из 21 пушки.



От королевской семьи на церемонию прибыл наследник престола принц Чарльз. Как пишет Reuters, он стоял мрачно, когда приспустили королевский флаг.





Создание этой республики предлагает новое начало. С самых темных дней нашего прошлого и ужасных времен рабства, навсегда запятнавшего нашу историю, люди этого острова прокладывали свой путь с необычайной силой духа», – сказал принц Чарльз в речи.



Королева Елизавета II направила Барбадосу поздравление со знаменательным днем и пожелала счастья, мира и процветания.





Торжественная церемония продолжалась барбадосской музыкой и танцами, а политики произносили речь о конце колониализма. Кроме того, церемонию посетила барбадосская певица Рианна, которой присвоили статус Национального героя.





Барбадос обрел независимость в 1966 году, однако, как в случае со многими другими бывшими колониями Великобритании, королева осталась официальным главой государства.



Для оценки возможности перехода в республиканскую форму правления на Барбадосе в 1979 году была основана так называемая Комиссия Кокса, но тогда она пришла к выводу, что народ не желает расставаться с монархией.



Однако уже в 1998 году Комиссия по пересмотру конституции Барбадоса рекомендовала острову статус республики, а тогдашний премьер страны Фрейндель Стюарт открыто заявил, что пора совершить переход от монархии к республике.



Барбадос – одна из 16 стран, где Елизавета II по-прежнему остается главой государства. Роль эта в большинстве своем символическая, даже в самой Великобритании.



Изменение статуса Барбадоса может способствовать обсуждению подобных предложений в других бывших британских колониях, сувереном которых является королева Елизавета, среди которых Ямайка, Австралия и Канада.



В последнее время и Ямайка подумывает о том, чтобы самостоятельно избирать главу государства, по крайней мере именно в этом видит приоритетную задачу своего правительства премьер-министр Эндрю Холнесс.