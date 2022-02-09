Барак Обама занят публикацией мемуаров, книга выйдет в середине ноября

06:12 18 Сентябрь Киев, Украина

Как сообщает CNN, бывший президент США Барак Обама планирует после выборов президента 2020 года опубликовать свои мемуары.

Книга с воспоминаниями Обамы будет называться Земля обетованная и поступит в продажу 17 ноября.

«В Земле обетованной я постараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия и заставить демократию работать на всех», — заявил Обама.

Книга выйдет одновременно на 25 языках. Бумажная версия будет стоить 45 долларов, а электронная 40 долларов.