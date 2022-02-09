Барак Обама занят публикацией мемуаров, книга выйдет в середине ноября

Как сообщает CNN, бывший президент США Барак Обама планирует после выборов президента 2020 года опубликовать свои мемуары.
Книга с воспоминаниями Обамы будет называться Земля обетованная и поступит в продажу 17 ноября.
«В Земле обетованной я постараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия и заставить демократию работать на всех», — заявил Обама.
Книга выйдет одновременно на 25 языках. Бумажная версия будет стоить 45 долларов, а электронная 40 долларов.
Книга с воспоминаниями Обамы будет называться Земля обетованная и поступит в продажу 17 ноября.
«В Земле обетованной я постараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия и заставить демократию работать на всех», — заявил Обама.
Книга выйдет одновременно на 25 языках. Бумажная версия будет стоить 45 долларов, а электронная 40 долларов.
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